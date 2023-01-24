Türkiye-İsveç-Finlandiya'nın NATO görüşmeleri iptal edildi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ GELMİŞTİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2023'ün ilk haftalarında peş peşe gerçekleşen skandallar, İskandinav ülkesi ve Türkiye arasındaki diplomatik krizin iyice derinleşmesine yol açtı.NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'teki ilk skandal, YPG'li teröristlerin Stockholm belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asması oldu. Henüz ilk skandalın yankıları dinmeden, bu kez aşırı sağcı ve Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Türkiye Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, polis koruması altındaydı.

Yalnızca Türkiye'den değil birçok Müslüman ülke tarafından kınanan utanç verici eylem, Cumartesi gününden bu yana gündemin ilk sırasında. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına çok sert tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Paludan'ın söz konusu saldırıyı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'dan herhangi bir destek beklememesi gerektiğini söyledi Erdoğan şu sözleri kullandı: Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.