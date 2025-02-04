Türkiye ile Katar arasında savunma alanında iş birliği protokolleri imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MKE A.Ş. ve ASFAT A.Ş. ile Barzan Holding arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani’nin görüşmesinin ardından Türkiye ile Katar arasında önemli anlaşmalar imzalandı.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT A.Ş. ve MKE A.Ş. ile Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı Barzan Holding arasında, savunma ve yatırım alanlarını da içeren geniş kapsamlı iş birliği protokolleri imzalandı. İmzalanan protokoller; Katar ile Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve iş birliklerini kapsamakla birlikte, iki ülkenin mutabık kaldığı herhangi üçüncü bir ülkeyle de ortak iş birliği kurma ve geliştirme amacını taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.