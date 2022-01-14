Türkiye ile Ermenistan arasında kritik görüşme! Dışişleri'nden flaş açıklama

Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler, Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için ilk görüşmeyi Moskova'da gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ankara-Erivan hattında diplomasi trafiği Moskova'da başladı. Özel temsilciler, normalleşme adımları kapsamında atılacak adımlar ve müzakere sürecinin seyrine ilişkin ayrıntıları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk toplantı dışında temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve sınırın yeniden açılmasının beklendiği ifade edildi.

Normalleşme adımları kapsamında Erivan yönetimi 2022 başında Türk ürünlerine yönelik boykot kararını uzatmama kararı almıştı.

İLK GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Türkiye ile Ermenistan arasında özel temsilciler arasında geçen ilk görüşme özel temsilciler arasında gerçekleşti. Diplomatik kaynaklara göre görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da biraraya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulundular. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kaldılar. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecek" denildi.