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Türkiye ile Ermenistan arasında flaş gelişme! Tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana’da olacağını belirtti.

03.02.2022 - 20:02 |
Türkiye ile Ermenistan arasında flaş gelişme! Tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir” denildi.

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