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Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla 21 Aralık Washington'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

22.12.2023 - 19:38 | | ANKARA, (DHA)
Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023'te Washington'da gerçekleştirilmiştir. Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi. (DHA)

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