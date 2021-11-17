TÃ¼rkiye iÃ§in korkutan tahmin 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti: Ä°ÅŸte orman yangÄ±nlarÄ± iÃ§in en riskli bÃ¶lgeler...

AÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak geÃ§en 2021 yazÄ±nda tÃ¼m TÃ¼rkiye orman yangÄ±nlarÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. 28 Temmuz 2021'de Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esinde baÅŸlayan ve TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok ÅŸehrine yayÄ±lan orman yangÄ±nlarÄ± hepimizin yÃ¼reÄŸini yaktÄ±. BaÅŸta Akdeniz ve Ege olmak Ã¼zere Marmara, BatÄ± Karadeniz ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgelerinde 49 ilde Ã§Ä±kan 299 orman yangÄ±nÄ±nda 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, yÃ¼zbinlerce hektar orman kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼, birÃ§ok hayvan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Orman yangÄ±nlarÄ± yalnÄ±zca TÃ¼rkiye'yi deÄŸil Akdeniz'e komÅŸu olan Yunanistan ve Ä°talya gibi Ã¼lkelerde de yaÅŸandÄ±. BBC'de yayÄ±nlanan son haber ise enteresan. BÃ¼yÃ¼k orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n 'yeni normal'i olabileceÄŸine dair vurgu yapÄ±lan haberde Akdeniz'e kÄ±yÄ±sÄ± olan TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°talya gibi Ã¼lkelerin kÃ¼resel hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸÄ±ndan doÄŸrudan etkilenebileceÄŸine dikkat Ã§ekildi.

Peki, yakÄ±n gelecekte TÃ¼rkiye'yi neler bekliyor? Bu yÄ±l canÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±n orman yangÄ±nlarÄ± felaketi her yaz yaÅŸanabilir mi? 2022 yazÄ± nasÄ±l geÃ§ecek? TÃ¼rkiye'de yangÄ±n riski altÄ±ndaki bÃ¶lgeler hangileri? YangÄ±n tehlikesini Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Meteoroloji MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Levent Åžaylan ve UluslararasÄ± Hava KirliliÄŸi Ã–nleme ve Ã‡evre Koruma BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Selahattin Ä°ncecik ile konuÅŸtuk.







'GEÃ‡MÄ°ÅžE GÃ–RE Ä°KÄ° KAT DAHA FAZLA'

Bu yaz Marmaris, Antalya ve Bodrum baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok bÃ¶lgede yaÅŸanan orman yangÄ±nlarÄ± hepimizi derinden Ã¼zdÃ¼. Bu yangÄ±nlar, Akdeniz'e komÅŸu olan Yunanistan ve Ä°talya gibi Ã¼lkelerde de yaÅŸandÄ±. Akdeniz bÃ¶lgesindeki Ã¼lkelerde her yaz orman yangÄ±nÄ± felaketi yaÅŸanabilir mi? Orman yangÄ±nlarÄ± Akdeniz iÃ§in 'yeni normal' mi olacak?

Prof. Dr. Levent Åžaylan, 1 Ocak 2021'den bugÃ¼ne kadar Avrupa TopluluÄŸu Ã¼lkelerinde yanan toplam orman alanÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 500 bin hektar olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. Bu rakamÄ±n korkutucu olduÄŸunu Åžaylan, ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti: "Avrupa TopluluÄŸu Ã¼lkelerinde 2021 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n sayÄ±sÄ± geÃ§miÅŸteki rakamlara gÃ¶re iki kattan daha fazladÄ±r." Orman yangÄ±nlarÄ± iÃ§in gerekli meteorolojik ÅŸartlarÄ±n daha riskli hale geldiÄŸine dikkat Ã§eken Åžaylan, "Ä°klim deÄŸiÅŸimi ile ilgili raporlar incelendiÄŸinde orman yangÄ±nlarÄ± iÃ§in iklim bakÄ±mÄ±ndan ÅŸartlarÄ±n riski arttÄ±ran derecede olduÄŸu belirtilmekte" dedi.

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'GÃœNÃœMÃœZDE 'MEGA YANGINLAR' GÃ–RÃœLÃœYOR'

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinin birÃ§ok alanda her yÄ±l daha belirgin olarak hissedildiÄŸini sÃ¶yleyen Åžaylan, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde daha yÃ¼ksek dÃ¼zeyde yangÄ±n tehlikesi, daha uzun yangÄ±n mevsimleri ve hÄ±zlÄ± yayÄ±lan 'mega yangÄ±nlar' gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" diye konuÅŸtu. YangÄ±nlarÄ±n artÄ±k sadece Akdeniz'de deÄŸi,l aynÄ± zamanda orta ve kuzey Avrupa iÃ§in de bÃ¼yÃ¼yen bir tehdit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Prof. Dr. Levent Åžaylan, Akdeniz bÃ¶lgesinde sÄ±cak hava dalgalarÄ±nÄ±n ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a ortaya konulduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.



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Åžaylan, TÃ¼rkiye'de de iklim deÄŸiÅŸimi paralelinde ileriye dÃ¶nÃ¼k olarak yapÄ±lan tahminlerde sadece Akdeniz deÄŸil, geri kalan tÃ¼m bÃ¶lgelerde de hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti ve ÅŸunlarÄ± ekledi: "TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok bÃ¶lgesinde gelecekte yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n miktarÄ±nda azalma ve zamansal deÄŸiÅŸim bekleniyor."



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TÃœRKÄ°YE'YÄ° GELECEKTE NELER BEKLÄ°YOR?

TÃ¼rkiye'yi gelecek dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k sÄ±cak hava dalgalarÄ± bekliyor olabilir mi? TÃ¼m bu geliÅŸmeler bÃ¼yÃ¼k bir tehlikenin habercisi mi? Ã–rneÄŸin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yaz 2021 yazÄ± gibi korkutucu geÃ§ebilir mi? Prof. Dr. Levent Åžaylan, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸiminin orman yangÄ±nÄ± riskini artÄ±rabileceÄŸine dikkat Ã§ekip ancak alÄ±nacak mÃ¼dahale ve yapÄ±lacak mÃ¼cadelelerle yanan orman alanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

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Åžaylan, Ã¶nceki yÄ±llarda bu konuda olumlu bir geliÅŸme kaydedildiÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle aÃ§Ä±kladÄ±: "2021 yÄ±lÄ± hariÃ§, son yÄ±llarda orman yangÄ±n sayÄ±larÄ± artmasÄ±na raÄŸmen yanan orman alanlarÄ±mÄ±zda bir azalma eÄŸilimi sÃ¶z konusuydu. Ancak 2021 yÄ±lÄ± dÃ¼nyada birÃ§ok Ã¼lkede orman yangÄ±nlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan ne yazÄ±k ki rekorlarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l oldu."







GÃœNEYDOÄžU VE AKDENÄ°Z'E DÄ°KKAT!

DÃ¼nyada her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 50 milyon hektar orman alanÄ±nÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Åžaylan, Akdeniz ve Ege bÃ¶lgelerini uyardÄ±. Åžaylan'a gÃ¶re Akdeniz ve Ege bÃ¶lgelerimiz en fazla orman yangÄ±nÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler. "YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ±, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ±, sÄ±cak hava dalgalarÄ±nÄ±n daha sÄ±k yaÅŸanmasÄ±, orman yangÄ±nlarÄ± riskini gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±rÄ±yor" diyen Åžaylan, 2021 yazÄ±ndaki gibi bir orman yangÄ±nÄ± felaketinin yaÅŸanmayabileceÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle aÃ§Ä±kladÄ±: "Bundan sonraki yÄ±llarda orman yangÄ±nlarÄ± 2021 yazÄ±ndaki gibi olmayabilir. AlÄ±nacak Ã¶nlemler burada etkili olabilir. Ancak bÃ¶lgenin sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen artÄ±ÅŸlar ve kurak dÃ¶nemler yangÄ±n riskinin gelecekte artacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergeleridir."

Prof. Dr. Selahattin Ä°ncecik ise GÃ¼neydoÄŸu ve Akdeniz bÃ¶lgelerine dikkat Ã§ekti. "TÃ¼rkiye'de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki projeksiyon dÃ¶nemi iÃ§inde iki senaryoya dayalÄ± olarak 2.0-3.5 derece ve 4.0-6.0 derece sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ± bekleniyor" diyen Ä°ncecik, en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n GÃ¼neydoÄŸu ve Akdeniz bÃ¶lgelerinde beklendiÄŸini, bu bÃ¶lgelerde sÄ±cak hava dalgalarÄ± ve yangÄ±n risklerinin artacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'TÃœRKÄ°YE'NÄ°N EN RÄ°SKLÄ° BÃ–LGELERÄ°...'

Peki, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± haricinde TÃ¼rkiye'de baÅŸka yangÄ±n riski altÄ±nda olan bÃ¶lgeler var mÄ±? Prof. Dr. Levent Åžaylan, Akdeniz, Ege ve Marmara bÃ¶lgelerinin kÄ±yÄ± kesimlerinin orman yangÄ±nÄ±nda 1. derecede risk altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek "Bu risk, sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸlarÄ± ve kuraklÄ±klar ile diÄŸer bÃ¶lgelerimizde de kendini hissettirebilir" dedi.

TÃ¼rkiye'de ormanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n coÄŸrafya ve iklim Ã¶zellikleri sebebi ile yoÄŸun bir yangÄ±n tehdidi altÄ±nda bulunduÄŸunu belirten Åžaylan, TÃ¼rkiye'nin sahil kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n risk altÄ±nda olduÄŸunu ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti: "Ãœlkemizde KahramanmaraÅŸ'tan baÅŸlayan, Akdeniz ve Ege'yi takiben Ä°stanbul'a kadar uzanan 1700 kilometrelik sahil bandÄ± birinci derecede orman yangÄ±nlarÄ± riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya." Prof. Dr. Selahattin Ä°ncecik de Ã¶zellikle GÃ¼ney Ege BÃ¶lgesi'ni iÅŸaret etti. Ä°ncecik, "Orman yangÄ±nlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin en riskli bÃ¶lgeleri Akdeniz ve GÃ¼ney Ege bÃ¶lgeleridir" dedi.

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'ESKÄ° HALÄ°NE DÃ–NMESÄ° UZUN ZAMAN ALACAK'

Orman yangÄ±nlarÄ± iddia edildiÄŸi gibi her yÄ±l yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± takdirde Akdeniz bÃ¶lgesindeki Ã¼lkeler ve TÃ¼rkiye'nin ekolojik denge durumu nasÄ±l ÅŸekillenir? Prof. Dr. Selahattin Ä°ncecik, orman alanlarÄ±nÄ±n azalmasÄ±nÄ±n ekolojik denge bakÄ±mÄ±ndan en bÃ¼yÃ¼k tehlike olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Levent Åžaylan da tÄ±pkÄ± Ä°ncecik gibi ekolojik dengenin orman yangÄ±nlarÄ±ndan etkilenmemesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Yanan ormanlarÄ±n bulunduklarÄ± yerde canlÄ± ve cansÄ±z Ã§evrenin zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Åžaylan, orman ekosisteminin tekrar eski haline dÃ¶nmesinin uzun zamanlar alacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. OrmanlarÄ±n yanmasÄ±nÄ±n atmosferdeki sera gazÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Åžaylan, bu durumun da kÃ¼resel Ä±sÄ±nmaya ve iklimlerin deÄŸiÅŸmesine neden olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

'TAMAMEN YASAKLANMALI VE BU YASAK DENETLENMELÄ°'

YangÄ±nlarla mÃ¼cadelede bireysel ve toplumsal olarak ne gibi Ã¶nlemler alabiliriz? Prof. Dr. Levent Åžaylan, TÃ¼rkiye'deki orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§ok az bir miktarÄ±nÄ±n Ã¶rneÄŸin yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi doÄŸal sebeplerle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. "Orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebeplerinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n insan kaynaklÄ± olduÄŸu belirlenmiÅŸtir" diyen Åžaylan, ÅŸÃ¶yle devam etti: "Bu nedenle yangÄ±n riskleri konusunda toplumun bilinÃ§lendirilmesi ve eÄŸitim kampanyalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli."

Prof. Dr. Selahattin Ä°ncecik ise orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n doÄŸal nedenlerden dolayÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Ä°ncecik, orman alanlarÄ±nda ateÅŸ yakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini ÅŸu sÃ¶zlerle aÃ§Ä±kladÄ±: "Daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir faktÃ¶r olan insan kaynaklÄ± yangÄ±nlarÄ±n da mutlaka tamamen Ã¶nlenmesi gerekiyor. Orman alanlarÄ±nda ateÅŸ yakmanÄ±n artÄ±k tamamen yasaklanmasÄ± ve bu yasaÄŸÄ±n da denetlenmesi gerekiyor."







'Ã‡OCUKLAR Ã–FKELÄ° TUTUMLAR SERGÄ°LÄ°YORDU'

Bu yaz orman yangÄ±nlarÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgelerden biri Marmaris'ti. YangÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarmaya baÅŸlayan Marmaris'te dikkat Ã§eken bir etkinlik dÃ¼zenlenmeye baÅŸlandÄ±. Marmaris Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Marmaris Kent Konseyi'nin katkÄ±larÄ±yla yangÄ±ndan etkilenen Turgut, Osmaniye, BayÄ±r ve Orhaniye gibi mahallelerde yaÅŸayan Ã§ocuklar iÃ§in ÅŸenlikler dÃ¼zenleniyor. 'Mahallemizde Ã‡ocuk ÅženliÄŸi' adlÄ± etkinliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklar gÃ¼n boyunca arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte ÅŸarkÄ±lar sÃ¶ylÃ¼yor, bol bol dans ediyor, bir yandan da Ã§evre farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimi alarak Ã§eÅŸitli etkinliklere katÄ±lÄ±yor.

Etkinliklerin dÃ¼zenlenmesinde pay sahibi olan Marmaris Kent Konseyi YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ãœyesi Aysun DiyaroÄŸlu, bu etkinliklerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "YangÄ±ndan sonraki gÃ¼nlerde Marmaris Kent Konseyi olarak mahallelerde kurduÄŸumuz meclis Ã¼yelerinden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilerle Ã§ocuklarÄ±n travmatik, Ã¶fkeli ve saldÄ±rgan tutumlar iÃ§inde olduÄŸu bilgisine ulaÅŸtÄ±k. Bunun Ã¼zerine rehabilite amaÃ§lÄ± bu ÅŸenlik fikri ortaya Ã§Ä±ktÄ±."







'Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK FAYDALI'

DiyaroÄŸlu, devam edeceÄŸini duyurduÄŸu bu etkinlikler ile Ã§ocuklarda Ã¶zgÃ¼ven duygusunu geliÅŸtirmeyi hedeflediklerini belirterek "AmacÄ±mÄ±z Ã§ocuklarda Ã§evre bilgisini oluÅŸturmak ve onlara birlikteliÄŸin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ aÅŸÄ±lamak" dedi. Bir sonraki hedeflerinin bÃ¶lgedeki baÅŸka mahallelerde de bu anlayÄ±ÅŸÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu sÃ¶yleyen DiyaroÄŸlu, her bahar baÅŸÄ±nda ÅŸenlikleri geliÅŸtirerek devam ettirmek istediklerini sÃ¶yledi. GÃ¼n sonunda etkinliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklardan "En mutlu olduÄŸum gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼" gibi tepkiler aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen DiyaroÄŸlu, Ã§ocuklarÄ±n da bu ÅŸenliÄŸin devam etmesini istediÄŸini belirtti.

Peki, Marmaris'teki bu etkinlikler Ã§ocuk psikolojisi iÃ§in ne anlam ifade ediyor? Klinik psikolog ve yazar Murat Atila, Ã§ocuklarda gÃ¶rÃ¼len travmatik tepkilerin azalmasÄ±na katkÄ± sunan bu ÅŸenliklerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§ocuklar iÃ§in oldukÃ§a faydalÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. "AynÄ± acÄ±larÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ, benzer kayÄ±plar vermiÅŸ Ã§ocuklarÄ±n gruplar halinde etkinliklere katÄ±lmalarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±larÄ± bir nebze olsun unutmalarÄ± adÄ±na Ã¶nemli" diyen Atila, travmatik olaylar sonrasÄ±nda Ã§ocuklarla mutlaka iletiÅŸim kurulmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Bu tarz ÅŸenlikler ile iÃ§e kapanmÄ±ÅŸ, duygularÄ±nÄ± bastÄ±rmÄ±ÅŸ Ã§ocuklarÄ±n dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k davranÄ±ÅŸlar sergilemelerinin saÄŸlanabileceÄŸini belirten Atila, "ArkadaÅŸ desteÄŸi bulan Ã§ocuklar kendilerini daha kolay ifade edebilir" dedi.

'EÄžER 6 AYDAN DAHA UZUN SÃœRÃœYORSA...'

YaÅŸanan travma sonrasÄ±nda Ã§ocuklara yaklaÅŸÄ±m nasÄ±l olmalÄ±? Åženlikler haricinde Ã§ocuk psikolojisi iÃ§in baÅŸka nelere dikkat etmek gerekir? Klinik psikolog ve yazar Murat Atila, Ã§ocuklarÄ±n duygularÄ±nÄ± ifade etmelerine yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "Ã‡ocuklarÄ±n ait olma, sevilme, kabul gÃ¶rme ve Ã¶z gÃ¼ven gibi duygularÄ± gÃ¼Ã§lendirilmeli" dedi. Psikososyal etkinlikler, oyun oynama, resim yapma, dans etme ve grup Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gibi etkinliklerin Ã§ocuklarÄ±n psikolojisi iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu hatÄ±rlatan Atila, "Bu sÃ¼reÃ§lere ailelerin katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± travmalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesine katkÄ± saÄŸlayabilir" tavsiyesinde bulundu.

Â Travmatik olaylar sonrasÄ±nda travma sonrasÄ± stres tepkilerin dÃ¼zelmesinin doÄŸru yaklaÅŸÄ±mla beraber genellikle 6 ay iÃ§inde kaybolduÄŸunu belirten Atila'nÄ±n Ã¶nemli bir uyarÄ±sÄ± var. EÄŸer bir Ã§ocuk 6 aydan daha uzun bir sÃ¼re travmatik tepkiler gÃ¶steriyorsa mutlaka bir uzmandan destek almasÄ± gerekli. Atila, "Ã‡ocuklarda gÃ¶rÃ¼len travma sonrasÄ± stres tepkilerinin ortadan kalkmasÄ±nda oyun terapisinin etkisi unutulmamalÄ±" dedi. (Milliyet/Can ÅžiÅŸman)