GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye hac kontenjanı 2022! Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek, ilk kaç bin gidiyor? İşte 2022 hac kontenjanı…
HaberlerGündem Haberleri Türkiye hac kontenjanı 2022! Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek, ilk kaç bin gidiyor? İşte 2022 hac kontenjanı…
ABONE OL

Türkiye hac kontenjanı 2022! Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek, ilk kaç bin gidiyor? İşte 2022 hac kontenjanı…

Hac kontenjanı 2022 sorgulaması arttı. Vatandaşlar “Bu yıl Türkiye'den kaç kişi hacca gidecek?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama COVID-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak" açıklamasının ardından, Türkiye için belirlenen hac kontenjanı da açıkladı.

18.04.2022 - 15:42 |
Türkiye hac kontenjanı 2022! Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek, ilk kaç bin gidiyor? İşte 2022 hac kontenjanı…

Hac kontenjanları hacı adayı tarafından merakla araştırılıyor. Suudi Arabistan 2022 yılı haccı için 1 milyon Müslüman’a izin verileceğini açıklamasıyla birlikte Türkiye’den ne kadar hacı adayının kabul edileceği sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türkiye’den ne kadar hacı adayının hacca gideceğini açıkladı. İşte Türkiye hac kontenjanı 2022…

TÜRKİYE HAC KONTENJANI 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler.” İfadesini kullandı.

HAC ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.

 

GÜNCEL HABERLER

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"

"Kıyı kullanımının değiştirilmesi söz konusu değildir"

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber
Luhansk’ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Luhansk’ta çatışmalar şiddetleniyor: 4 ölü

Sıradaki Haber
KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı! İşte KİMPUR halka arz talep toplama tarihi!

KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı! İşte KİMPUR halka arz talep toplama tarihi!

Sıradaki Haber
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber