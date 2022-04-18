Türkiye hac kontenjanı 2022! Türkiye'den hacca kaç kişi gidecek, ilk kaç bin gidiyor? İşte 2022 hac kontenjanı…

Hac kontenjanları hacı adayı tarafından merakla araştırılıyor. Suudi Arabistan 2022 yılı haccı için 1 milyon Müslüman’a izin verileceğini açıklamasıyla birlikte Türkiye’den ne kadar hacı adayının kabul edileceği sorgulanmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Türkiye’den ne kadar hacı adayının hacca gideceğini açıkladı. İşte Türkiye hac kontenjanı 2022…

TÜRKİYE HAC KONTENJANI 2022

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler.” İfadesini kullandı.

HAC ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu yılki hac için Türkiye'ye ne kadar kontenjan ayrılacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbaş, Suudi Arabistan'ın bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçiyi kabul edeceğini, ancak detaylarının gelecek haftalarda açıklanacağını duyurduğunu hatırlattı.