Türkiye geneli alarm: Yağış ve karla karışık yağmur uyarısı!

24 Ocak 2026 Cumartesi günü Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor, özellikle Antalya çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis riski bulunuyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi de devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

Bölgesel Tahminler:

Marmara ve Ege: Parçalı bulutlu, bazı yerlerde yağmur bekleniyor.

Akdeniz: Genel olarak yağışlı; özellikle Antalya çevresinde kuvvetli sağanak ihtimali var.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Karadeniz: Parçalı bulutlu; bazı yerlerde yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu; kar yağışı görülebilir.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu; karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinde seyredecek. Plan yapanların olası buzlanma ve çığ risklerine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor.