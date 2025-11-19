Türkiye, Avrupa Konseyi gençlik çalışmalarındaki etkinliğini sürdürüyor

Haberin Devamı

Avrupa Gençlik Yönlendirme Komitesi Genel Kurulu (CDEJ), 17-19 Kasım 2025 tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde yapıldı.

Genel Kurulda, yapılan toplantıların ardından CDEJ Yönlendirme Komitesi üyelik seçimine geçildi.

Seçimlerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, ikinci kez CDEJ Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak seçildi.

Avrupa Konseyi üye ülkelerinin gençlikten sorumlu kurum temsilcilerinden oluşan CDEJ; Avrupa gençlik politikalarının şekillendirilmesi, tavsiye kararlarının geliştirilmesi ve gençlik projelerine ayrılan kaynakların yönlendirilmesi gibi önemli süreçlerde görev yapıyor.

Türkiye’nin bu kritik yapıdaki temsilinin devam etmesi, gençlik politikalarındaki uluslararası etkinliğimizin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Enes Efendioğlu’nun yeniden seçilmesi, Türkiye’nin Avrupa gençlik çalışmalarında giderek artan söz sahibi rolünü pekiştirirken, önümüzdeki dönemde ülkemizin gençlik alanında stratejik katkılarının da artarak sürmesi bekleniyor.