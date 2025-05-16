Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Türkiye, Ukrayna ve ABD arasında düzenlenen üçlü zirvenin sona erdiği bildirildi. Rusya ve Ukrayna arasında bugün yapılması beklenen görüşmeler öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında bir araya gelen üç ülke, barış için atılabilecek adımları konuştu.

Görüşmeye Bakan Fidan'ın ABD'li ve Ukraynalı mevkidaşları Marco Rubio ve Andriy Sibiha da katıldı. Dolmabahçe'deki zirve yaklaşık 1 saat sürdü.