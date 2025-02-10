Türk tarımında tekno dönüşüm! 'Silikon Vadisi olacağına inanıyoruz'

Türkiye’de teknoloji ve girişim (startup) denildiğinde akla ilk gelen yerler üniversitelerin içindeki ‘teknopark’lar oluyor. Bunun ardından sanayi ve üretimi de içine alan TEKMER’ler var. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar da girişimcilere destek paketleri sağlıyor. İzmir Ticaret Borsası, tarım alanındaki girişimleri hem desteklemek hem de inovasyon ve ticari tarafta hızlı büyütmek adına yeni bir oluşuma imza attı. Peki neler mi planlanıyor? Bu projeyle gençlerin tarım ve tarım teknolojilerine olan ilgisi artırılacak. Aynı zamanda girişimciler Ar-Ge projesi kapsamında çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurlarından faydalanabilecekler. Akıllı tarım uygulamalarını gerçek ortamda test edilecekler. Bir hedef de tarımda akademi ve özel sektörün bağlantı kurması.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) oluşumunun ülkede bir ilki temsil ettiğini ifade ederek, “Sorunları, eksikleri, ihtiyaçları ve geleceğe dair yapılması gerekenleri sektörün tüm paydaşlarıyla konuşarak belirledik. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Menemen’deki tesislerini projenin ana üssü haline getirdik. Tesisi yeniledik. Hem bireysel girişimciler hem de kurumsal yatırımcılar için çağdaş bir çalışma alanı yarattık” dedi.

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DEV ORTAKLAR VAR

Farmolog, Orbiba, Localvore ve Webagron İTTM’nin seçilen ilk girişimleri oldu. Yeni başvurular sonrası girişim sayısı da artacak. Finansman sağlamak adına, İş Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank’ın da projenin ortakları arasında yer aldığını hatırlatan Kestelli, şunları kaydetti:

“Önce TEKMER statüsü ile merkezimizi yatırım açısından cazip hale getirdik. Ciddi destekler sunuyoruz. İTTM’nin sektörde yön belirleyen bir kurum, bir anlamda tarımın Silikon Vadisi olacağına inanıyoruz.”

Dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye’nin, tarımda yaşanan sıkıntıları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Kestelli, şöyle devam etti: “Biz İTTM’yi tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk. Sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak ‘yaşayan laboratuvar’ kimliğiyle Türk tarımı için, Türkiye’ye özgü çözümler geliştirecek. Buradan da yurt dışına da tarım teknolojisi üretebileceğimiz günlere uzanacağız. Bu projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşünüyoruz.”

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GİRİŞİMCİYE BÜYÜK FIRSAT

1-) Gençlerin tarım ve tarım teknolojilerine olan ilgisi artırılacak. Ofisin yanı sıra laboratuvar ve saha desteği sunulacak.

2-) Ar-Ge projesi kapsamında çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurlarından faydalanabilecekler. Bunlar sigorta prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi istisnası, Ar-Ge tasarım indirimi ve gümrük vergisi istisnası.

3-) Akıllı tarım uygulamaları gerçek yaşam ortamında test edilecek.

4-) Akademi ve özel sektör ile bağlantılar kurulacak.

5-) Farmolog, Orbiba, Localvore ve Webagron İTTM’nin seçilen ilk girişimleri oldu. Yeni başvurular sonrası girişim sayısı artacak.

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İNCİR, ZEYTİN, ÜZÜM VE ARI KÜMELENMESİ

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü, “İki hafta önce işlemeye başlayan bir yapıda özel sektör, kamu, üniversite ve çiftçi gibi katma değeri olan paydaşlarımız var. İncir, zeytin, üzüm ve arı araştırma gruplarımız hazır. Teknolojik mentörlük de yapıyoruz. Çiftçilere, öğrencilere eğitim veriyoruz” dedi.