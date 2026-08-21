Türk öğrencilerden 4 uluslararası olimpiyatta 15 madalya

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Bakan Kacır, sosyal medya paylaşımında gençlerin uluslararası arenadaki göğüs kabartan başarılarına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Gençlerimiz bilim olimpiyatlarından madalyalarla döndüler. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklediğimiz gençlerimiz kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde düzenlenen 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 1 altın madalya, 2 gümüş madalya, 1 bronz madalya;

Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 2 gümüş madalya, 2 bronz madalya;

Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Yapay Zekâ Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerimiz, 3 gümüş madalya;

İstanbul’da düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda öğrencilerimiz, 4 gümüş madalya kazandılar.

Ülkemizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimlerine katkı sunan değerli hocalarımızı ve anne-babalarını kutluyorum”

BİLGİSAYAR OLİMPİYATI’NDA 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilen ve 97 ülkeden 375 yetenekli öğrencinin kıyasıya yarıştığı 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’na katılan öğrenciler organizasyonu 4 madalyayla tamamladı. Bilgisayar alanında gençlerin yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonda Ahmet Emre Gürdal altın madalya kazanırken; Ahmet Alp Orakçı ve Yunus Emre Artal gümüş, Noyan Cantürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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AVRUPA GENÇ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI’NDA 4 MADALYA SEVİNCİ

Litvanya’nın Kaunas şehrinde 25 ülkeden 100 genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda da Türkiye rüzgârı esti. Mahmut Efe Micozkadıoğlu ve Osman Eymen Karaoğulları gümüş madalya elde ederken; Mahir Alp Taşkın ve Zehra Didar Menteşoğlu bronz madalya kazanarak ülkemize 4 madalya daha kazandırdı.

YAPAY ZEKÂ OLİMPİYATI’NDAN 3 GÜMÜŞ MADALYA

Kazakistan’ın Astana kentinde 108 ülkeden 473 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Yapay Zekâ Olimpiyatı (IOAI 2026) kapsamında Türkiye’yi temsil eden öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Geleceğin en kritik teknolojilerinden biri kabul edilen yapay zekâ alanındaki yarışmada öğrencilerimizden Teoman Ata Korkmaz, Ahmet Alp Orakçı ve Mustafa Selim Özekinci gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini gözler önüne serdi.

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İSTANBUL’DA DÜZENLENEN COĞRAFYA OLİMPİYATI’NDA 4 GÜMÜŞ MADALYA

Ev sahipliğini Türkiye'nin üstlendiği ve İstanbul’da 50 ülkeden 184 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda öğrenciler organizasyonu tam kadro madalyayla tamamladı. Genç bilim insanları Emir Kerem Kılıç, Mehmet Efe Benderlioğlu, Ege Çetin ve İhsan Kubilay Akyel gösterdikleri üstün performansla 4 gümüş madalya kazanarak Türk öğrencilerinin coğrafya alanındaki yüksek kabiliyetini bir kez daha uluslararası kamuoyuna kanıtladı.