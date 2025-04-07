Türk medyasından İsrail'e tepki! Gazeteci katliamı için 'küresel eylem' çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetti, 9’u gazeteci olmak üzere 10 kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi’nin çadırda yanarak can verdiği bildirildi.

"HAKİKATIN ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRIYORLAR"

Olayın ardından açıklama yapan Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması), dünyada ilk kez gazetecilerin topluca hedef alınarak diri diri yakıldığını belirtti.

Açıklamada, “Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar! ” ifadelerine yer verilirken, bu saldırının sadece insanlara değil, aynı zamanda gerçeğe, yani basının kendisine yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

Platform, açıklamasında, "Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır: Saatler 19.00'ı gösterdiğinde ana haber bültenlerimize bu haberle başlayalım ve duyururken ekranlarımızı 1 dakika boyunca karartalım. Çünkü bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!" mesajı paylaşıldı.

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DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Bağımsız gazetecilerden oluşan 'Press For Palestine' platformu bu akşam saat 19.00’da Türkiye’deki ana haber bültenlerinin açılışlarında Filistinli gazetecilerin katledilmesine dikkat çekmesi ya da ekranların bir süre karartılması çağrısında bulundu.

Platform, hazırlanan ortak çağrı metninin kamuoyuyla paylaşılmasını ve Filistinli gazetecilerle dayanışmanın büyütülmesini istedi. Ayrıca saat 20.00’de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek etiket kampanyası ve 21.00’de X Space üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınla destek çağrısının sürdürüleceği bildirildi.

2021 yılında kurulan Press For Palestine, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılarına karşı kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Grup, bugüne dek fotoğraf sergileri, medya atölyeleri ve Gazze’deki gazetecilere ithaf edilen özel gazete çalışmalarıyla dikkat çekti.

Platform, tüm medya kuruluşlarını meslektaşlarına sahip çıkmaya, susmamaya ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyor.