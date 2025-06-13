Türk Hava Yolları'ndan yolcularına bilet kolaylığı

İsrail'in dün gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferlerini iptal eden Türk Hava Yollar (THY), bu ülkelere uçuşları olan yolcuların kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Değerli Yolcularımız, İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşu olan yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır. 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Haziran 2025 - 20 Haziran 2025 (dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 20 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla: Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri; Türk Hava Yolları web sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabilecektir" denildi. (DHA)

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