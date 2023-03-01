Türk futbol ailesi depremzedeler için 'Omuz Omuza'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyasını A Spor, beIN Sports, Sports TV, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı olarak yayınlanıyor. 5 saat sürecek programın moderatörlüğünü ise Acun Ilıcalı yapıyor.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: SÜPER LİG'DE İKİ HAFTA ŞİFRESİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de gelecek iki hafta maçlarının şifresiz olarak yayımlanacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamasında, "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz. Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak beIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜLMEMİŞ BİRLİKTELİK'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur. Bizlere de futbol açısından genç nesillere daha olumlu bir ortam bırakmamız gerekiyor

'KENETLENME İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Gökhan Zan: Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir Hataylı gibi mücadele etti. İyi ki varsın Volkan Demirel. Hatay, sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Türk milletine, bu kenetlenme için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz.

'DESTEK VERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Öncelikle başsağlığı dilemek istiyorum. Hatay'da olduğumdan beri 100 kişi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların da çoğu; ailesini, yakınlarını, geçmişini, geleceğini kaybetti. Söyleyecek çok şey yok. Elimizden geldiği kadar bu kampanyalara destek verilmesini rica ediyorum"

TFF'DEN OMUZ OMUZA KAMPANYASINA 80 MİLYON TL

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. Bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu yardım kampanyasında canlı yayına geçilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Birçok canımızı kaybettik. Yaralarının sarılmasını bekleyen birçok insanımız var. Onlara destek vermek, acılarını bir nebze hafifletmek için futbol camiası olarak 'omuz omuza' veriyoruz.

Kampanyamızla birlikte; dokunabildiğimiz kadar çok aileye, insana, çocuğa bir faydamız olsun istiyoruz. Bunun için, tüm paydaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Camia olarak ortak amacımız, o bölgede bizden destek bekleyen insanımıza sürdürülebilir bir fayda sağlamak. İşte tam da bu sebeple, kampanyamızı tek bir gece olarak değil de uzun soluklu bir kampanya olarak planladık.

15 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

"Omuz Omuza" kampanyası 15 Haziran'a kadar devam edecek. Kampanya çerçevesinde 15 Haziran’a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak. Geceden ve 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya süresinde elde edilecek gelir Deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınma (konteyner) ve kalıcı barınma (konut) ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

FUTBOL DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER CANLI YAYINDA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paydaşlığında düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasında futbol dünyasından önemli isimler yer aldı. İşte katılan o isimler...

BAŞKANLAR:

Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

TEKNiK DiREKTÖRLER:

Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Osman Çakmak (Ampute Futbol Milli Takımı), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Ersun Yanal (Alanyaspor), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbulspor), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir), Yılmaz Vural (Yeni Malatyaspor).

ÖZEL KONUKLAR:

Hamit Altıntop, Cüneyt Çakır, Fatih Terim, Gökhan Zan, Mustafa Denizli, Mehmet Topal, Nihat Kahveci, Arda Turan.

FUTBOLCULAR:

Okan Şahiner (Ampute Futbol Milli Takımı), Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Tayyip Talha Sanuç, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Salih Uçan (Beşiktaş), Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Emre Akbaba (Adana Demirspor), İsmail Yüksek, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Yunus Akgün, Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Umut Bozok, Trezeguet, Edin Visca, Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Emiliano Viviano, Adem Ljajic, Salih Dursun, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Tomislav Glumac (Ümraniyespor), Veysel Sarı, Bertuğ Yıldırım (Antalyaspor).

TSYD'DEN 120 BİN TL

Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasına 120 bin TL bağışlama kararı aldığını açıkladı.

"OMUZ OMUZA" KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşarken SMS ile çok kolay bir şekilde bağış yapabilirsiniz. SMS ile bağış için 'DESTEK' yazıp 8332'ye gönderim sağlayabilirsiniz.

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HESAP ADI : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

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