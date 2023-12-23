Turiste fazla hesap çıkaran 'müdür'lere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmaya göre, İstiklal Caddesi ve çevresindeki bazı eğlence mekânlarında hanutçular tarafından getirilen turistlere dudak uçuklatan hesaplar çıkartıldı. Turistlerin hesaba itiraz etmesi ve ödeme yapmaması durumunda ise işyerleriyle yasal bir bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan ‘masa müdürleri’ gelerek para istedi. Para vermek istemeyen turistlerden bazıları darp edildi. Paraları, kişisel eşyaları yağmalandı.

13 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Darkness, Cocorico, Happy’s Clup, Keyn ve Zarife isimli eğlence mekânlarında 93’ü yabancı uyruklu toplam 133 mağdur belirlendi. Mağdurlara yönelik olarak ‘nitelikli yağma’, ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘çalışmaya karşı koyma’ ve ‘suç delillerini gizleme’ suçları işlediği belirlenen 119 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik operasyon çalışmaları ise devam ediyor.

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