Tunceli'de yeni karar açıklandı: Artık izin verilmeyecek

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Belediyeden yapılan açıklamada, Tunceli-Ovacık yolu üzerindeki Kemerbel Aile Çay Bahçesi, Miskisah Dinlenme Tesisi, Halbori Dinlenme Tesisi ve Anahita Restoran ile Tunceli-Pülümür yolu üzerinde bulunan Sinan Plaj Restoran, Marçik Restoran, Kavacık Restoran ve Kutudere Restoran çevresinin yüzmeye uygun ve güvenli olduğu belirtildi. Bu alanların dışında kalan barajlar, göletler, sulama kanalları, regülatörler, su iletim ve taşkın kontrol kanalları gibi yapılar ile akarsu yataklarında yüzmenin son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

Belediye, belirlenen kurallara uymayan vatandaşlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağını bildirdi. Ekiplerin bu alanlarda denetimlerini sürdüreceği, vatandaşların ise hem kendi can güvenlikleri hem de çevrelerindekilerin sağlığı için bu kurallara uyması gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, "Serinlemek isterken hayatınızı riske atmayın. Sadece belirlenen güvenli alanlarda yüzelim, hep birlikte kurallara uyalım" denildi.