Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Tunceli'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

13.01.2026 - 19:20

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor. Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

