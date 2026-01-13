Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Tunceli’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.