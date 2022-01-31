Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin!
Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.
31.01.2022 - 23:06 | | İHA
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.