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Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin!

Tunceli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamuda çalışan hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacak.

31.01.2022 - 23:06 | | İHA
Tunceli'de kamuda çalışan hamile ve engelli personele idari izin!

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojinden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının yarın da devam etmesi beklenildiğinden kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 1 Şubat 2022 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil duyulan personellerimiz, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırabileceklerdir” denildi.

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