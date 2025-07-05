Tunceli'de et fiyatlarına valilik freni: Zamlar mahkemeden döndü!

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı tarafından verilen ve Tunceli Ticaret Odası tarafından da desteklenen yeni kasap ücret tarifesine Tunceli Valiliği tarafından vatandaşların ekonomik açıdan mağdur olacağı gerekçesiyle itiraz edilmiş ve bu talep yerinde bir karar olarak bulunmuştu.

Zam talebi sonrası 15 Nisanda itiraz komisyonu bir araya gelmiş ve valilik tarafından burada ilgili oda temsilcilerine fiyatların yüksek olduğu ve bu rakamların daha makul bir seviyeye indirilmesi talep edilmişti. Toplantıda kasaplar ücret tarifesine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri yeni tarifenin uygulanması yönünde oy kullanırken, Tunceli Valiliği yeni zammın uygulanmaması yönünde görüş belirterek ret oyu kullanmıştı.

Oylama sonucunda 2’ye karşı 1 oyla, zamlı tarife yürürlüğe girmiş ve Tunceli de 1 kilogram kıymanın fiyatı 580 liradan 780 liraya, 1 kilogram kuşbaşı ise 600 liradan 800 liraya yükseltilmişti.



VALİLİK KARARI MAHKEMEYE TAŞIDI

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Tunceli Valiliği itiraz komisyonu kararını vatandaşların mağdur olmaması için mahkemeye taşıdı. Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesince bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Bilirkişi raporuna göre Valiliğin yapmış olduğu itirazın yerinde olduğu ve Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı ile Tunceli Ticaret Odası Başkanlığınca istenen tarifenin yüksek olduğu belirtildi.



KARAR BİR İLK OLDU

Tunceli’de ilk kez bir tarife listesine valilik tarafından itiraz edildi ve bu durum mahkemeye taşındı. 3 Temmuz günü görülen duruşmada 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı tarafından verilen ve Tunceli Ticaret Odasınca da desteklenen yeni tarifenin yüksek olduğu kararına varıldı. Mahkeme kararı sonrası 4 Temmuz 2025 tarihi itibariyle eski tarife geçersiz sayılacak ve eski tarifeden satış yapanlara Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından idari yaptırım uygulanacak. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezinde bulunan kasapları ziyaret ederek, zamlı tarifenin esnaflar tarafından uygulanmamasını gerektiğini belirtti.

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Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, ''Mahkeme kararının şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Esnaflarımızın mağdur olmasını bizlerde istemiyoruz ancak vatandaşla esnaf arasında bir köprü görevi gören Ticaret İl Müdürlüğümüzce, talep edilen tarifenin Tunceli halkını sıkıntıya sokacağını biliyorduk. Valiliğimizce mahkemeye taşınan bu kararın, mahkeme tarafınca da bizim görüşümüzle aynı olması haklı bir savunma yaptığımızı göstermiştir. Bu vesileyle başta Tunceli Valimiz Sayın Şefik Aygöl olmak üzere, Ticaret Bakanlığımızın kıymetli Genel Müdürlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Tunceli Valiliğinin itirazı sonrası 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla daha önce 580 liradan 780 liraya yükseltilen kıyma ile 600 liradan 800 liraya yükseltilen kuşbaşı ve kuzu kaburga zamlı fiyattan satılamayacak. Mahkeme kararı sonrası ilgili oda tarafından daha makul bir fiyatta tarife hazırlığının devam ettiği kaydedildi. Yeni tarife belirleninceye kadar Kıyma 580 liradan kuşbaşı ve kuzu kaburga 600 liradan satılacak.