Tunceli'de diyaliz hastaları keman dinletisiyle stresleri azalıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, haftanın 3 gününün tamamını hastanede geçiren diyaliz hastalarına moral olmak ve stresini azaltmak amacıyla çalışma başlattı. Müziğin hastalar üzerindeki stresi düşürdüğünün tespit edilmesi üzerine, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Uğur Çit ile görüşerek, hastanenin Diyaliz Bölümü’nde keman çalmasını istedi.

Akademisyen Çit de öneriyi kabul ederek, gerekli hazırlıklarının ardından hastaneye gelerek, hastalara keman çaldı. Diyaliz Ünitesi konser alanını andırırken, hastalar da dinleti için emeği geçenlere teşekkür etti. Her zaman hastaların yanında olduklarını belirten Uğur Çit, “Bir telefon kadar yakınız. Bize ihtiyacınız olursa sanat çevresi olarak sizlerin yanındayız ve sizleri çok seviyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, müzik dinletilerinin belli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.