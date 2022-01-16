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Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

16.01.2022 - 16:43 | | İHA
Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet ses kayıt cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Tunceli’de 5 sığınak imha edildi

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