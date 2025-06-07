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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

07.06.2025 - 18:35Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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