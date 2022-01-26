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Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı.

26.01.2022 - 12:40 |
Tunceli-Erzincan yolu TIR geçişlerine kapatıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle Pülümür ilçesi ile Erzincan arasındaki 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde görüş uzaklığı sıfırlandı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Valilik, kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan kara yolunun, ikinci duyuruya kadar TIR geçişine kapatıldığını açıkladı.

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