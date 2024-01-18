Tunceli AK Parti belediye başkan adayı kim oldu? Erkan Eroğlu kimdir, AK Parti Tunceli belediye adayı Erkan Eroğlu mu oldu?

Daha önce 26 ildeki adayını açıklayan AK Parti'nin 48 şehirdeki başkan adaylarını açıkladı. Erkan Eroğlu kimdir? Erkan Eroğlu nereli ve kaç yaşındadır? Sorularının cevabı merak ediliyor. AK Parti'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Erkan Eroğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri şu şekildedir…

AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu kimdir?

Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başarıyla tamamladı.

Eroğlu, madencilik ve inşaat sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösterdi. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görevler üstlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Eroğlu, hem mesleki kariyerinde hem de toplumsal sorumluluklarında etkin bir şekilde rol almayı sürdürmektedir.