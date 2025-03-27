Tüm Türkiye'de Kadir Gecesi idrak edildi

Ramazan ayının son günlerinde orucunu açan vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca camilerini doldurdu.

Ayasofya Camii'nin girişinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, izdiham yaşanmaması için bariyerler ile tedbir aldı. Yatsı ve teravih namazlarının kılınmasının ardından camilerde dualar edildi. Büyük Çamlıca Camii'nde ise Kadir Gecesi dolayısıyla mahyaya Türk bayrağı ile 'Allah bizimle', 'Bin aydan hayırlı gece' ve 'Kadir gecemiz mübarek olsun' olsun yazıları yansıtıldı.