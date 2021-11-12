Tüm PCR testlerine ‘negatif’ dediler! Koronavirüs bu kez bağırsaklarda ortaya çıktı

Pandeminin ilk zamanlarında aniden halsizlik gelişen ve ateşlenen Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çakmak’ta bir süre sonra şiddetli bir ishal başladı. Kovid-19 olduğundan şüphelense de testleri negatif çıktığı için çeşitli destek tedaviler sonrasında düzeldi. Ancak yapılan bir çalışmaya katılan Dr. Çakmak’ın antikorunun çok yüksek olduğu ortaya çıkınca COVID geçirdiği ve virüsün akciğerlerinde değil gastrointestinal sistemde yani, bağırsaklar ve mide bölgesinde tutunduğu anlaşıldı.

Bu yıl ikinci kez aynı şikâyetlerle hastalanan Dr. Mehmet Çakmak yaşadıklarını şöyle anlattı:

'DIŞKI TESTİ YAPILMALI'

“Yine Kovid’den şüphelendim ama testlerim yine negatif çıktı. Evde geçirmek istedim ve izole bir şekilde tedavimi sürdürdüm. Ancak hayatımın en zor günlerini geçirdim. Acıdan sadece ölümü düşündüm. Hekim olmama rağmen, kendi hastanemde derdimi anlatamadım. Yaşadıklarımı Twitter’da paylaşınca çok fazla mesaj geldi. Bu durumu yaşayan çok insan var. Tuvaletlerden de bulaş olabiliyor maalesef. Bu nedenle gaitada (dışkı) PCR testi ile COVID bakılmalı.”

'ARAŞTIRMAYA KONU OLDU'

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, virüsün bağırsaklarda tutulumu ise İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırmaya konu oldu. Araştırmada hiç akciğer şikâyeti ve buzlu cam görüntüsü olmadan iştahsızlık, ishal, bulantı ve kusma şikâyeti olan Kovid-19 hastaları olduğuna dikkat çekildi.



İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Gözde Derviş Hakim ve Dr. Sevil Özer Sarı’nın yayınladığı makalede, koronavirüsün bağırsak tutulumu olan hastalarda en belirgin belirtileri şöyle açıklandı:

- Yüzde 50’ye yakın iştahsızlık

- Yüzde 49 ishal

- Düşük oranlarda bulantı ve kusma.