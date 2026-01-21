TÜİK verileri açıkladı: Batman'da konut satışları patladı! Aralık ayında rekor artış

Haberin Devamı

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında ve yıl genelinde Batman’daki konut satış rakamları, bölgedeki inşaat sektörünün canlılığını koruduğunu ortaya koydu. 2024 yılında toplam 10 bin 350 konutun el değiştirdiği Batman’da, 2025 yılı sonunda bu rakam bin 252 adetlik artışla 11 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

ARALIK AYINDA REKOR KAPANIŞ

Yılın son ayında piyasalarda yaşanan hareketlilik verilere de yansıdı. 2024 yılının Aralık ayında bin 711 konutun satıldığı Batman’da, 2025 Aralık ayında bu sayı bin 969’a yükseldi. Bu veri, kış aylarına rağmen talepteki canlılığın sürdüğünü gösterdi.

BATMAN’DA SIFIR KONUT SATIŞI DİKKAT ÇEKTİ

İstatistikler, Batman’daki konut satış artışının temel nedenlerini de gözler önüne serdi. Türkiye genelinde ikinci el satışların piyasayı domine etmesine karşın, Batman’da sıfır konut satışlarının gücü dikkat çekti. 2025 yılında Batman'da satılan 11 bin 602 konutun 5 bin 731'ini sıfır konutlar oluşturdu.