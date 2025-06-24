TÜİK rakamları açıkladı: Türkiye'de en fazla göç alan 10 il belli oldu: Türkiye'ye kimler geliyor, nereye yerleşiyorlar? İşte detaylar!

Türkiye'nin göç dinamikleri 2024 yılında önemli değişimler gösterdi. Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre hafif bir düşüş yaşarken, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısında dikkat çekici bir artış kaydedildi. İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren il olarak zirvedeki yerini korudu.

İŞTE EN ÇOK GÖÇ ALAN İLLER

Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin illere göre dağılımında, %32,8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u %8,5 ile Antalya, %7,4 ile Ankara, %5,5 ile Mersin ve %3,7 ile İzmir takip etti. Göç alan diğer önemli iller arasında Bursa (10.825 kişi), Muğla (6.461 kişi), Konya (5.623 kişi), Hatay (5.498 kişi) ve Kocaeli (5.351 kişi) yer aldı.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımında da %34 ile İstanbul en fazla göç veren il olarak öne çıktı. İstanbul'u %8,5 ile Ankara, %7,8 ile Antalya, %3,3 ile İzmir ve Mersin izledi. Göç veren diğer önemli iller arasında Bursa (12.750 kişi), Muğla (4.116kişi), Konya (8.303 kişi), Hatay (4.116 kişi) ve Kocaeli (6.871 kişi) yer aldı.

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AZERBAYCAN İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye'ye 2024 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %9,9 ile Azerbaycan vatandaşları aldı. Azerbaycan'ı %9,8 ile Türkmenistan, %7,6 ile Özbekistan, %7,5 ile Rusya Federasyonu ve %5,9 ile İran vatandaşları takip etti.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ise ilk sırayı %17,4 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %13,1 ile Afganistan, %10,2 ile Rusya Federasyonu, %5,9 ile İran ve %5,8 ile Türkmenistan vatandaşları izledi.

GÖÇ EDEN VE GÖÇ ALAN NÜFUSUN GENEL DURUMU

2024 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %0,6 azalarak 314 bin 588 kişi olarak kayıtlara geçti. Gelen göçün %54,5'ini erkekler, %45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Bu nüfusun 103 bin 732'si Türk vatandaşıyken, 210 bin 856'sı yabancı uyrukluydu.

Diğer yandan, Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre %40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Giden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Bu giden nüfusun 151 bin 140'ı Türk vatandaşı iken, 273 bin 205'i yabancı uyruklu kişilerden oluştu.