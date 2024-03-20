TÜİK açıkladı! Taşıt sayısı yüzde 9,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 azalarak 193 bin 600 oldu. Şubatta kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 59,4, motosiklette yüzde 40,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 29,1 MİLYON

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,6 artarken; şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942 oldu. Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, motosiklette yüzde 130,4, minibüste yüzde 110,1, otobüste yüzde 65,8, otomobilde yüzde 63,8, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,1, kamyonda yüzde 29,2, kamyonette yüzde 24,7 ve traktörde yüzde 16,4 arttı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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ŞUBATTA 874 BİN 861 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında 847 bin 861 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,6'sını otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 8,8'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-şubat döneminde 190 bin 173'ü otomobil, 407 bin 93 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 190 bin 173 otomobilin yüzde 66,5'i benzin, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 12,6'sı hibrit, yüzde 6,8'i elektrikli ve yüzde 1,3'ü LPG yakıtlı.

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Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 410 bin 282 adet otomobilin ise yüzde 35,4'ü dizel, yüzde 33,1'i LPG, yüzde 29,1'i benzin, yüzde 1,6'sı hibrit ve yüzde 0,6'sı elektrikli. Ayrıca, ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 25,2'si beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 11,8'i siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,5'i yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi renkli.