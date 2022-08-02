TÃœBÄ°TAK, bazÄ± yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, defalarca yalanlanmasÄ±na raÄŸmen belli aralÄ±klarla, kurumumuzu yÄ±pratmaya yÃ¶nelik, asÄ±lsÄ±z iddialar yer almaktadÄ±r. TÄ±pkÄ± geÃ§en yÄ±l bu zamanlarda olduÄŸu gibi bugÃ¼n de TÃœBÄ°TAK tarafÄ±ndan yÄ±llardÄ±r dÃ¼zenlenmekte olan Kurumumuzun dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸlara yÃ¶nelik, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmayan bir habere yer verilmiÅŸtir. TÃœBÄ°TAK; Elektrikli AraÃ§ YarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana, Ä°nsansÄ±z Hava AraÃ§larÄ± YarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ise 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlemektedir. HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ise ilk olarak 2018 yÄ±lÄ±nda, ilgili kuruluÅŸu olduÄŸumuz Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸtir. GeÃ§miÅŸi TEKNOFEST Ã¶ncesine dayanan sÃ¶z konusu yarÄ±ÅŸlar, son 5 yÄ±ldÄ±r TEKNOFEST Ã§atÄ±sÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve bu isimle markalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yÄ±l, Ä°HA YarÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¼zde 58 artÄ±ÅŸ ile 2 bin 300e yakÄ±n takÄ±m baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–n deÄŸerlendirmelerde baÅŸarÄ±lÄ± olan takÄ±mlara destek verilmiÅŸ ve 350den fazla takÄ±m 9- 14 AÄŸustos 2022 tarihleri arasÄ±nda Afyonkarahisarda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan UluslararasÄ± Ä°HA, Liseler ArasÄ± Ä°HA ve KÃ¼tahyada gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan UluslararasÄ± Serbest GÃ¶rev Ä°HA YarÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in davet edilmiÅŸtir. Bu sene BÃ¼yÃ¼k Zafer'in yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± olmasÄ± hasebiyle UluslararasÄ± Serbest GÃ¶rev Ä°HA YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n KÃ¼tahya'da dÃ¼zenlenmesi sonradan planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede bÃ¼tÃ¼n satÄ±n alma iÅŸlemleri; Kamu Ä°hale Kanunu'na uygun ÅŸekilde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SatÄ±n Alma MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan ihaleye 22 firma davet edilmiÅŸ, Afyonkarahisar ve KÃ¼tahya iÃ§in 2 ayrÄ± kÄ±sÄ±mdan oluÅŸan ihaleyi en uygun teklifi veren firma almÄ±ÅŸtÄ±r. Detaylar Kamu Ä°hale Kurumu resmÃ® sitesinde de yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, sÃ¼reÃ§ ÅŸeffaf olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Son derece Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z asÄ±lsÄ±z ve mesnetsiz iddialarÄ±n aksine ilgili yarÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda TÃœBÄ°TAK tarafÄ±ndan ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§enin tamamÄ±, daha Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi yarÄ±ÅŸmacÄ± genÃ§lerin malzeme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak, onlara Ã¶dÃ¼l desteÄŸinde bulunmak ve yarÄ±ÅŸma organizasyonlarÄ± iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereÄŸi TÃœBÄ°TAK'Ä±n herhangi bir vakfa, derneÄŸe ya da kuruluÅŸa baÄŸÄ±ÅŸ ya da Ã¶deme yapmasÄ± asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. GenÃ§lerimizin teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda sÃ¶z sahibi olabilmeleri, Ã¼lkemizin bilim ve teknolojideki geliÅŸimine katkÄ± sunabilmeleri iÃ§in bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da genÃ§lerimizi desteklemeye ve tÃ¼m imkanlarÄ±mÄ±zÄ± genÃ§lerimiz iÃ§in seferber etmeye devam edeceÄŸiz" denildi.