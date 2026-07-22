TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarıyla YKS'ye damga vurdu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi’nin ilk mezunlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettiği başarıları kutladı. Okul, YKS’de elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

Lisenin ilk mezunlarının başarısı göz doldurdu. 84 mezundan YKS’de 7’si ilk 100’de toplam 12 derece, 32’si ise ilk 1000’de toplam 58 derece elde etti. Uluslararası bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarındaki başarıları sayesinde 6 öğrenci doğrudan üniversiteye kayıt hakkına sahip olurken, 16 öğrenci ek katsayı hakkı kazandı. Lisenin ilk mezunları arasından sayısal puan türünde Türkiye 15’incisini çıkarken, TYT’de ise Türkiye 6’ncılığı geldi.

Elde edilen sonuçlar; okulun ilk mezunların olmasına rağmen yüksek başarıyı açıkça ortaya koydu.

Bakan Kacır, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılında kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi ilk mezunlarını verdi. 5 yıl boyunca Bilim Olimpiyatları ve Proje Yarışmalarında muhteşem başarılar elde eden öğrencilerimiz, YKS’de de elde ettikleri derecelerle gururumuz oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı’mızla iş birliği içinde, TÜBİTAK’ın bilim ve teknolojideki bilgi ve birikimi ile hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Fen Lisesi’nde her öğrencimize; burs ve yurt imkânı, uzman akademik kadrodan ders alma ve TÜBİTAK Laboratuvarlarını kullanma fırsatı, yabancı dil eğitimi, bilimsel araştırmalara yönelik staj programları sunmaya devam edeceğiz.

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Sadece bir fen lisesi kurmanın ötesinde, yeni bir ekol inşa etmenin sorumluluğuyla, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

İLK MEZUNLARIN TAMAMINDAN BÜYÜK BAŞARI

TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinden Aslıhan Buğa Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda aldığı puanla Türkiye 6’ncısı oldu. TYT derece dağılımlarında 3 öğrenci ilk 100’e, 9 öğrenci ilk 500’e, 22 öğrenci ilk 1000’e girmeyi başardı. Ayrıca ilk 5 bin de 50 öğrenci, ilk 10 bin de 60 öğrenci, ilk 25 bin de 70 öğrenci yer aldı.

Okulun ilk yılında verdiği mezunların sayısal alandaki başarısı dikkat çekti. Sayısalda okul öğrencilerinden Deniz Tepe Türkiye 15’incisi oldu. Sayısal başarı sıralamasında 3 öğrenci ilk 100’de, 11 öğrenci ilk 500’de, 23 öğrenci ilk 1000’de yer alma başarısı gösterdi. Kitlesel başarıyı koruyan öğrencilerden 52’si ilk 5 binde, 61’i ilk 10 binde, 67’si ise ilk 25 bin içerisine girdi.

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Eşit ağırlık dağılımında 8 öğrenci ilk 5 binde, 34 öğrenci ilk 10 binde, 63 öğrenci ilk 25 bin de yer aldı.

Yabancı Dil alanında ise 35 öğrenci sınav puanı alırken, bu alanın da en başarılı derecesini Türkiye 19’uncusu olan Deniz Tepe elde etti. Yabancı dilde 6 öğrenci ilk 100’e, 13 öğrenci ilk 500’e adını yazdırdı.

Bilim olimpiyatlarında elde edilen dereceler sayesinde 17 öğrenci yükseköğretime giriş sürecinde ek katsayı hakkı kazandı. Bu öğrencilerin 4’ü ise uluslararası olimpiyatlardaki başarıları sayesinde ek katsayının yanı sıra üniversiteye sınavsız yerleşme hakkı elde etti.

Okul öğrencilerinden Aslıhan Buğa, Deniz Tepe, Tuana Gülpınar, Yağız Akbulut, Ahmet Emre Orak, Ahmet Karakaya, Doruk Efe Kocaman YKS’de ilk 100’de toplam 12 derece elde ederken, Ahmet Emre Orak, Ahmet Karakaya, Ahmet Taner Özbay, Ali Osman Cihan, Aras İsmail Ünlü, Aslıhan Buğa, Berfin Besna Can, Deniz Tepe, Doruk Efe Kocaman, Efe Kılınçkıran, Elif Arslan, Elif Berra Demir, Emine Esma Temizer, Fatih Sürücü, Fethi Berk Sezer, Hamza Burak Ceylan, Kadir Kağan Şahin, Muaz Hazar, Muhammed Gökay Lokman, Rahmet Kaan Ceylan, Roza Dicle Yiğit, Selman Ergin, Tuana Gülpınar, Tuna Kara, Tuna Macif, Türker Yer, Yağız Akbulut, Yağız Kaan Tezcan, Yusuf Kağan Değermenci, Yusuf Tuğrul Altıntaş, Zeynep Mina Oruç ve Zeynep Su Karavar ise ilk 1000’in içerisinde yer aldı.

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Proje yarışmaları kapsamında elde edilmiş dereceler sonucunda 5 mezun; Elif Berra Demir, Furkan Sakin, Gülsen Ece Özge, Kadir Kağan Şahin ve Ömer Utku Ünal ek katsayı hakkı kazandı. Bu mezunlardan, Gülsen Ece Özge ve Kadir Kağan Şahin ek katsayı ve uluslararası proje yarışmalarındaki başarılarından dolayı üniversiteye sınavsız yerleşme imkânı da elde etti.