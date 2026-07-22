Osmanlı’dan kalan 100 yıllık lezzet! Erzincan’ın 6 ay bozulmayan Eğin ekmeği yok satıyor!

4

Ekmeğin üretim sürecine değinen Özçelik, "Çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanıyoruz. Daha sonra bunları ince ince açıyor, odun ateşinde pişiriyoruz. Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var." dedi.Kolay hazmedilmesi ve uzun süre dayanmasının da ekmeğe talebi artırdığına işaret eden Özçelik, şunları kaydetti:"Ekmeğimizi eşinden, dostundan veya videolardan görenler var. Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ancak şu anda böyle bir sistemimiz yok. Zaten mevcut kapasitemizle taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız eleman eksikliği."