Tsunami ve deprem ile ilgili son dakika gelişmesi! Marmara'da ve Ege'de alarm verildi...

Marmara'da ve Ege'de olası bir deprem Tsunamiye neden olur mu? Uzmanlar bu olasılığın küçümsenmemesi gerektiği görüşünde. Bu doğrultuda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılışı yapılan laboratuvarda farklı deprem senaryolarının denizde yaratacağı etki ve alınabilecek önlemler araştırılacak. Yıldız Teknik Üniversitesinin yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı hidrodinamik araştırma laboratuvarı hizmete girdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz “En önemlisi disiplinler arası çalışmanın, nasıl uyum içinde olacağının tüm üniversitemize ve tüm AR-GE ekosistemine gösterilmesidir. Yıldız Teknik Üniversitesinin en başarılı fakülteleri burada birlik olarak çok büyük bir bütçeyi, çok önemli bir fonu üniversitemize ve ülkemize kazandırmıştır” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da “Denizcilik alanında gemi manevraları, hidrodinamik testler, ileri teknoloji modellemeler, minyatür olarak okyanus ve denizde yapılacak her şey burada yapılacak. Türkiye kıyılarının önemli tehlikelerinden biri olan tsunami burada yapay olarak dalgalarla gösterilebilecek. Tehlikeler konusunda neler yapabiliriz, bunlar modellenebilecek. Veriler elde edeceğiz, veriler kullanacağız” ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre; 20 milyon değerindeki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteği ile hayata geçirildi. Merkezde deney havuzunun yanı sıra farklı test alanları da bulunuyor.

Uzmanlar, yapay tsunami testleri ile olası bir tsunami felaketinde ne kuvvetle bir dalga olabilir ve buna ne gibi önlemler alınabilir detayları ile inceliyor.





"HALİÇ'TEN SİLİVRİ'YE KADAR OLAN BÖLGE CEHENNEMİN İÇİDİR"

Öte yandan Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof.Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu. Görür, olası İstanbul depreminde kırılması beklenen fayın çok yakında olması nedeniyle, depremi konuşmak için Avcılar'ın seçilmesinin isabetli bir tercih olduğunu belirtti.

"AVCILAR VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK YAPISI ÇÜRÜK MALZEMEDEN"

Prof. Dr. Görür, 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de yaşanan depremlerin, İstanbul'a 70-80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Avcılar'da can ve mal kaybına yol açmasının tesadüf olamayacağını ifade etti. Bu bölgenin jeolojik ve zemin yapısının deprem tehditlerini arttıracak düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın 20 kilometre kuzey ve güneyini 'cehennemin içi' olarak tanımladı. Görür "Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölge, tehdit altındadır. Avcılar ve Küçükçekmece, akarsu ve vadiler bakımından zengindir. Bunlar depremin etkisini en fazla arttıran yerler. Avcılar ve çevresi genç, killi, kalker kayalıklardan oluşan bir zemine sahip. Halkın anlayacağı dilden söylersem, çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı var. Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir. Bölge zemini su jeolojisi bakımından zengin çökeleklerden oluşuyor. Bu olası depremde basıncı arttırır" dedi.

"AFET BAKANLIĞI KURULMALI, CİDDİ BÜTÇE AYRILMALI"

Prof. Dr. Naci Görür, bir deprem dalgasının hızla geçip gitmesi halinde az zarar verdiğini ancak, çürük olarak nitelendirilebilecek zeminlerde depremin yarattığı dalganın ve yıkıcı etkisinin çok uzun ve büyük olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Görür, 7 büyüklüğünde bir depremin, 1 milyon 800 bin ton patlayıcı etkisi yarattığını ifade etti. Zemin sıvılaşmasının ayrı bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Görür, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğündeki her depremden sonra, tsunami görüldüğünü kaydederek, "Avrupa yakası Haliç'ten Silivri'ye kadar çok ciddi tehdit altında. Bütün bunların yanı sıra, altyapının ne kadar sağlam olduğu da önemli. Depremde su ve kanalizasyon, doğalgaz şebekeleri büyük zarar görecek, yangınlar çıkacak. Sadece bina odaklı dönüşüm yapmak yetmiyor. Afet Bakanlığı kurulmalı, ciddi bütçe ayrılmalı, yetişmiş kadrolarla depreme dirençli yapılar yaparak 10 yılda büyük yol alınabilir" diye ekledi.

İSTANBUL’DA DEPREME EN DAYANIKSIZ VE DAYANIKLI İLÇELER BELLİ OLDU

Deprem uzmanları olası bir İstanbul depremi ihtimalinden söz ederken vatandaşlar İstanbul Deprem Risk Haritası’na odaklandı. Uzmanlar Marmara bölgesinde hissedilen depremlerin bölgedeki büyük deprem yaratacak fayların var olduğunu hatırlattığını ifade etti. İstanbul’da depreme en dayanıksız, orta deprem riski taşıyan ve depreme dayanıklı ilçeler belli oldu.

DEPREME EN DAYANIKSIZ OLAN İLÇELER

Zeytinburnu Ayamama Deresi, Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları), Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

İSTANBUL’DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER

Beşiktaş, Ortaköy Dereboyu, İstinye çukuru, Tarabya çukuru, Üsküdar çukuru, Beylerbeyi çukuru, Küçüksu çukuru, Paşabahçe-Beykoz çukuru, Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler (bir kısmı), Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Ömerli, Büyükçekmece, Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı), Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu, Çayırbaşı çukuru, Karaköy, Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi, Kadıköy (Kurbağalıdere), Moda (denize bakan kısmı), Küçükyalı, Tophane, Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri), Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kartal (Rahmanlar bölümü), Tuzla (dere kısmı), Dilovası, Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).

İSTANBUL’DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER

Beyoğlu Beşiktaş Şişli Kağıthane Gaziosmanpaşa Esenler'in önemli bölümü, Kemerburgaz – Göktürk Sultanbeyli Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri, Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü, Çekmeköy Sultangazi Başakşehir'in büyük bölümü, Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü, Arnavutköy, Maslak, Alibeyköy.





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