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Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

21.06.2022 - 10:21 |
Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre  Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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