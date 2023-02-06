TSK'ya ait İHA'lar deprem bölgesinde: MSB video paylaştı

Güney Doğu bugün peş peşe depremlerle sarsıldı. Sabaha karşı 7.7'lik depremin ardından bugün saat 13.24 sıralarında bölgede bir deprem daha meydana geldi. Gün içerisinde yaşanılan peş peşe depremler birçok ilde hissedildi.



AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.



MSB: DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaştımda İHA'lar ile deprem bölgesinde hasar ve zaiyatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için çalışmalara devam edildiği belirtildi. MSB'nin paylaşımı şu şekilde:



"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA’lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. #MSB #Deprem"

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA’lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. #MSB #Deprem pic.twitter.com/922GcMy6IN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023