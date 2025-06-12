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GündemÇanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık personeli hayatını kaybetti
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Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık personeli hayatını kaybetti

12.06.2025 - 20:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi, 1 sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale Merkez Kumkale mevkisinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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