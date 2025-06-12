Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazası için taziye mesajı
12.06.2025 - 21:11Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a meydana gelen uçak kazasından ötürü taziye mesajında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a meydana gelen uçak kazası nedeniyle taziye mesajında bulundu.
Erdoğan, "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum." dedi.