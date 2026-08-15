TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te yeni görev dağılımı: 15 Ağustos Resmî Gazete Cumhurbaşkanlığı atama kararları detayları, Resmi Gazete jandarma atamaları 2026

Haberin Devamı

Resmî Gazete’nin 33341 sayılı nüshasında yayımlanan 2026/228, 2026/229, 2026/230, 2026/231 ve 2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında görev yapan çok sayıda general, amiral ve albayın üst rütbeye terfi ettirildiği ve yeni görev yerlerine atandığı bildirildi.

Atamalar ve terfiler 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA TERFİ VE ATAMALAR

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi:

Korgeneralliğe Terfi Edenler: Tümgeneral Ünsal Bulut ve Tümgeneral Murat Bulut.

Tümgeneralliğe Terfi Edenler: Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Tuğgeneral Hamdi Gülpınar, Tuğgeneral Ömer Ersever, Tuğgeneral Ferruh Taraktaş ve Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar.

Tuğgeneralliğe Terfi Eden Albaylar: Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz.

Korgeneral Yusuf Kenan Topcu: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ’na.

Korgeneral Ünsal Bulut & Korgeneral Murat Bulut: Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevlerine.

Tümgeneral İdris Tataroğlu: Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ’na.

Tümgeneral Tarık Hekimoğlu: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ’na.

Tümgeneral Halil Şen: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’ndan İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NDA TERFİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 1 amiral ve 1 albay bir üst rütbeye terfi etti:

Tümamiral Cengiz Fitoz , Koramirallik rütbesine terfi ederek Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı (İntibak) görevine getirildi.

Albay Önder Göksel , Tuğamiralliğe terfi ederek Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevine atandı.

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı; Tuğamiral Alpaslan Baysal ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı oldu.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL ATAMA LİSTESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda çok sayıda korgeneral ve tümgeneralin görev yerleri yeniden düzenlendi: