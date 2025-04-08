Trump-Netanyahu görüşmesi Ankara'da böyle yankılandı: 'Gerekli gördüğümüzde adım atarız!' Dicle Canova detayları aktardı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CNN Türk ekranında yaptığı açıklamada 'Türkiye Suriye'de üs kuracak mı?' sorusuna şöyle cevap verdi ve Trump Netanyahu görüşmesinin Ankara'daki yankılarını şöyle aktardı:

"İsrail'in rahatsızlığı çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. 1982'de Lübnan savaşından sonra İsrail'in izlediği bir politika var. Çevresinde küçük ve istikrarsız ülkeler olmasını tercih ediyor. Suriye'yi bölmek üzere bir politika izlediği biliniyor. Yeni hükümeti henüz muhatap almadığı görülüyor. Türkiye tam ters bir pozisyonda, yeni yönetime destek veriyor. İsrail bu durumu kendine bir tehdit olarak görebiliyor. O yüzden dün dedi ki: 'Suriye'nin İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz'

Ankara'da konuştuğum kaynaklar çok net. Henüz Türkiye'nin Suriye'de kuracağı üslerin yeri ve kapsamı netleşmiş değil. Oradaki etnik grupları organize etme çabaları, Rusya'yı tekrar Suriye'ye çekme gayretleri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail-Türkiye arasında gerilimi tırmandırıp SDG'ye sahip çıkma çabaları Ankara'dan net bir şekilde görülüyor.

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Bunlar Türkiye'nin dikkatini dağıtma, hızını kesme girişimleri olarak görülüyor. Peki etkisi olur mu ? Hayır. Ankara Cuma günü Suriye Cumhurbaşkanını hazırlamaya ağırlamaya hazırlanıyor, bu kez çok daha somut adımlar görebiliriz.

Netanyahu'nun 'üs istemiyoruz' sözlerine Ankara'nın tavrı ne? 'Biz gerekli gördüğümüz adımları atarız' noktasında bir duruş var. Bunlar iki egemen ülke arasında, uluslararası hukuka uygun bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde olacak. Üçüncü ülkeleri hedef almak gibi bir niyet yok. Mesaj her fırsatta vurgulanıyor. Eğer üs kurulacaksa Türkiye ve Suriye'nin vardığı anlaşma kapsamında hareket edilecek.

Üs kurulacaksa nereye kurulacak, kapsamı ne olacak henüz netleşmedi. Şara ile yapılacak görüşmeler sonrası yeni adımlar gelir mi ona bakacağız.

Bunların doğrudan Ankara'nın cevabı olarak görülmesini istemem ancak Ankara'da tuttuğum nabız sonucu bu çıkarımlarda bulunuyorum. Ankara gerekli gördüğü adımları atma konusunda kararlı ve bunu Suriye ile beraber yapacak. İki egemen ülkenin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarından bahsediliyor. Üçüncü ülkeleri hedef almak gibi bir niyet yok. Bu çok net.