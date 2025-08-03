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Trakya'da alarm seviyesine geçildi! Alternatif ürün arayışı başladı

03.08.2025 - 16:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trakya'da alarm seviyesine geçildi! Alternatif ürün arayışı başladı

Trakya'nın simgesi haline gelen ayçiçeğinde, son yıllarda bölgeyi etkisi altına alan kuraklık nedeniyle verim düştü. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Bu yıl verim yok denecek kadar az. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" dedi.

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Trakya'da ayçiçeği tarlaları bu yıl sararmadan soldu. Kuraklığın etkisiyle son üç yıldır yağışsız geçen mevsimler ve artan sıcaklıklar, ayçiçeğinde verimi düşürdü.

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Mart ayında başlayan üretim sürecinin bu yıl hüzünle başlayıp, hüzünle bittiğini söyleyen Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, üreticinin başka ürün arayışına girdiğini açıkladı.

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ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞI

Ayçiçeğinin Trakya için hem ekonomik hem de kültürel bir sembol olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Ama bu şartlarda devam etmek mümkün değil. Toprağı ekip biçiyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Alternatif ürünleri denemekten başka çaremiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

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