GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrafikte uzun namlulu silah paylaşımı sonrası gözaltına alındı; silah oyuncak çıktı
HaberlerGündem Haberleri Trafikte uzun namlulu silah paylaşımı sonrası gözaltına alındı; silah oyuncak çıktı

Trafikte uzun namlulu silah paylaşımı sonrası gözaltına alındı; silah oyuncak çıktı

13.03.2026 - 19:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

Trafikte uzun namlulu silah paylaşımı sonrası gözaltına alındı; silah oyuncak çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, otomobil kullanırken, uzun namlulu silahla çektiği videoyu sanal medya hesabında paylaşan E.B., gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede, silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

Çorlu ilçesinde yaşayan E.B., sanal medya hesabından, otomobil kullanırken uzun namlulu silahla video paylaştı. Paylaşım üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda E.B., kısa sürede yakalandı. Otomobilde yapılan incelemede videoda görülen uzun namlulu silahın oyuncak olduğu tespit edildi. E.B., gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncel Haberler

