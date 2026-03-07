Trafik magandalarına geçit yok! Kadıköy'de makas atan sürücülere ceza yağdı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 90 BİN TL CEZA

Polis ekiplerince otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.