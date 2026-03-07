Trafik magandalarına geçit yok! Kadıköy'de makas atan sürücülere ceza yağdı
07.03.2026 - 16:02Güncellenme Tarihi:
İstanbul Kadıköy'de emniyet ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Makas atan bir sürücüye tam 90 bin TL idari para cezası kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı.
MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 90 BİN TL CEZA
Polis ekiplerince otomobiliyle makas attığı tespit edilen bir sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobili ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü.