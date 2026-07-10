Muş'ta 518 üreticiye elektrikli yayık ve süt sağım makinesi dağıtıldı

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"Allah'ın bize bahşettiği uçsuz bucaksız ovalarımız, zengin su kaynaklarımız ve geniş meralarımız var. Bunun yanında hemşehrilerimizin nesilden nesile aktardığı hayvancılık tecrübesi bulunuyor. Bizler de devlet olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Valiliğimiz aracılığıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Neredeyse her ay üreticilere yönelik yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızı sürekli yeni projelerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde koyunculuk projemizin ilk etap dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 milyon lira değerindeki ikinci etabın teslimlerini de yaz bitmeden tamamlayacağız."



Muş'un damızlık manda yetiştiriciliğinde örnek illerden biri haline geldiğini belirten Çakır, "Bölgemizde özellikle damızlık yavru üretimi konusunda çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Türkiye'de örnek gösterilen işletmelerimiz bulunuyor. Amacımız bu örnek işletmelerin sayısını artırmak ve manda varlığımızı daha da büyütmek. Muş, buna yetecek azme, iradeye ve imkana sahip. Birkaç yıl içerisinde Tarım İl Müdürümüzün 'manda yetiştiriciliğinde Türkiye'de bir numarayız' dediğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karyağdı ise Muş'un Doğu Anadolu'nun en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.