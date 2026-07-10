Sürücülerin korkulu rüyası bitti! 20 dakikalık yol 6 dakikaya indi

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Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" derken mahalle sakinlerinden Tacettin Keskin ise, "Yeni yapılan yol ile birlikte hem merkeze gidiş ve geliş süresi azaldı hem de yolun güvenliği arttı. Biz köy halkı olarak yapılan çalışmalardan ötürü memnunuz" diye konuştu.