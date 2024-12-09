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Trafik kazasında ölen anne ve 3 çocuğu Çankırı'da defnedildi

Çankırı kara yolunda dün otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu, memleketleri Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

09.12.2024 - 16:35 | | Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Trafik kazasında ölen anne ve 3 çocuğu Çankırı'da defnedildi

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Çandır mevkisinde meydana geldi. Hakan Köroğlu’nun (31) kontrolünü yitirdiği 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada anne Sevim Ünal (52) ile çocukları Büşra Ünal Köroğlu (31), Saniye Esra Ünal (29), Ali Alperen Ünal (28) ile damadı Hakan Köroğlu (31) hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından teslim edildi.

Trafik kazasında ölen anne ve 3 çocuğu Çankırıda defnedildi

EYLÜL AYINDA DÜĞÜN YAPMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren anne Ünal ile 3 çocuğu için memleketleri Çankırı'daki Merkez Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Ahmet ve oğlu Yavuz Ünal ile aile yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve 3 çocuğunun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sürücü Köroğlu'nun cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi. Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin eylül ayında evlendiği öğrenildi.

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