Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi geçmişi gün yüzüne çıkıyor! Kazı çalışmalarında önemli bulgulara rastlandı

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladıklarını söyledi.

İncelemeler sonrası restorasyonu yürüten ekipten bilgi alan Başkan Ahmet Metin Genç,

"Trabzon'umuz bir tarih şehri. Bunu her zaman büyük bir gururla ifade ediyoruz. 4 bin yıllık kadim medeniyetlerin gelip geçtiği tarihi bir şehrimizden şu anda sur duvarlarımızın mücavirindeyiz. Tarihin bize bıraktığı bu emanet eserleri gün yüzüne çıkarmak ve geleceğimize bir miras sorumluluğuyla bırakmak için işe koyulduk ve bir restorasyon çalışması başlattık.Tamamen bilimsel verilerle hocalarımızla beraber hazırlanan restorasyon projeleriyle birlikte şu anda hem Yukarı hisarımız hem orta hisarımız hem de aşağı hisarımızda restorasyon çalışması yaptırıyoruz. Bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü birinci yüzyıldan itibaren yani ilk Roma dönemi ardından Bizans dönemi ardından Komnenos dönemi ardından Osmanlı dönemine ait eserler var ama ilk yüz yıla ait de yaptığımız kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladık. Sütunlar çıktı, burada tarihi bir limanımız var. Bütün bunları ortaya çıkıp hem şehrin kültür mirasına katmak istiyoruz. Hem de geleceğe de bir miras sorumluluğuyla beraber bırakmak istiyoruz.Fen işleriyle yaptığımız projemizi alanlarında çok kıymetli uzman hocalarımla adeta ince bir işçilikle beraber inşallah bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bitiminde de hem restorasyon çalışmamız tamamlandığında tarihi eserler ortaya çıkacak. Hem de kazılar sonucunda çok çok ciddi arkeolojik değeri olan kalıntı ve buluntulara rastladık. Bu eserleri bir arkeolojik parkta açık bir alanda bir parkla arkeo parkla beraber şehrimizin tarih ve kültür hazinesine kazandıracağız diye düşünüyorum"

dedi.

KAZI ÇALIŞMALARINDA SÜTUNLAR BULUNDU

"Otopark olarak kullanılan alanda zaten kısmi kazı çalışması yaptık ve orada ilk yüz yıla ait sütunlar bulduk" diyen Genç "Arkeolojik değeri çok kıymetli. Bu projemizin içerisine bir taraftan şu an bulunduğumuz surların restorasyonunu yaparken diğer taraftan da otoparkın bulunduğu alandaki kazı işini projemizin içine dahil ettik. İnşallah o kazılardan sonra çıkacak olan kalıntı ve buluntularla beraber orada orada güzel bir arkeolojik parkı şehrimize kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5 teknik personel, 4 işçi ve 1 stajyer olmak üzere 10 kişilik ekibin görev aldığı projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Restorasyon çalışmasıyla birlikte tarihi surların estetik değeri korunarak bölgenin turistik cazibesinin artırılması hedefleniyor.



