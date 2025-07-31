Trabzon'da ilk kez gördü: Paylaştığı böcek sosyal medyada dikkat çekti

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Hava almak için çıktığı doğa yürüyüşü sırasında farklı yapısıyla ilgisini çeken bir böcekle karşılaşan Adem Gümrükçüoğlu, Hıdırnebi Yaylası'nda gördüğü böceğin ne olduğunu öğrenebilmek için fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce böyle bir böcekle hiç karşılaşmadığını ifade eden Gümrükçüoğlu, "Doğayı çok severim, fırsat buldukça yaylalara çıkarım. Bugün de iş arasında biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. O sırada yerde gördüğüm böcek dikkatimi çekti. Daha önce hiç böyle bir böcek görmemiştim. Ne olduğunu merak ettim ve sosyal medyada paylaşıp takipçilerimden yardım istedim" dedi.





Kısa sürede birçok kullanıcı Gümrükçüoğlu'nun paylaşımına yorum yaparak böceğin türüyle ilgili tahminlerde bulundu. Yayla ziyaretçilerinin sıklıkla ilginç canlı türleriyle karşılaşabildiğine dikkat çeken doğaseverler, bu tür paylaşımların doğa bilinci açısından önemli olduğunu vurguluyor.







Öte yandan uzmanların değerlendirmelerine göre, böceğin halk arasında "kedi güvesi" olarak da bilinen bir güve türü olduğu belirtildi. Kalın gövdesi, dalga desenli kanatları ve dikkat çekici "boynuz benzeri" yapılarıyla tanınan bu tür, zararsız olup genellikle yapraklı ağaçların bulunduğu nemli bölgelerde görülüyor. Geceleri aktif olan bu canlılar, doğada kamuflaj yetenekleriyle biliniyor.