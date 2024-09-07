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Trabzon'da dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

07.09.2024 - 17:03 | | İHA
Trabzon'da dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağışlar önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı da etkiledi.

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy'de bulunan ve dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale yağmur sularının etkisiyle taştı.

Trabzonda dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Taşan sular mağaranın girişini bir süre engellerken, o esnada içeride bulunan turistler tedbir amaçlı bekletildi. Bazı vatandaşların ise mağaradan çıkışı saniye saniye kaydedildi. Daha önceki yıllarda da benzer şekilde sel görüntüleri yaşanmış, sel tahribata yolaçmıştı.

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