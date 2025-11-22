GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trabzon Çaykara'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

22.11.2025 - 23:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (AA)

Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü öldü, araçta bulunan kardeşi yaralandı.

 

İlçeye bağlı Taşkıran Mahallesi'nde Kemal Şahin'in (63) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, uçurumdan yuvarlanarak alt yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kemal Şahin hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Hikmet Şahin (57) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

